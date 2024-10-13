شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تفاجئ المعازيم وترقص بشكل هستيري في ليلة زفافها والجنس اللطيف يسخر: (النصيحة البورة حارة وعقبال لينا)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عروس سودانية وهي ترقص بشكل هستيري مع فنانة الحفل.

وقدمت العروس التي ظهرت بالزفاف فواصل من الرقص المثير لفتت انتباه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, خصوصاً الجنس اللطيف الذي علق قائلاً: (النصيحة البورة حارة وهي ما صدقت فكت بورتها وعقبال لينا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين