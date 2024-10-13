شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل.. الفنانة عشة الجبل تطلق “زردية” البرهان خلال حفلها الأخير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنانة الضجة عشة الجبل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الجبلية خلال المقطع وهي تغني في حفل خاص بإحدى دول الخليج.

المطربة الضجة ظهرت تغني بأزياء وصفها المتابعون بالمثيرة, وقامت بإطلاق إشارة قائد الجش البرهان الشهيرة “الزردية”, وسط تفاعل الحاضرين الذين قاموا بإطلاق الإشارة معها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين