بالفيديو.. شاهد ردة فعل عريس سوداني عندما تفاجأ بعروسته ترتدي “النقاب” مع فستان الفرح في ليلة زفافهما

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو نال اعجاب المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأت عروس سودانية عريسها لحظة دخوله عليها في صالة “الكوافير”.

https://fb.watch/vbGGsyaQ5W/

العروس أعدت مفاجأة لعريسها تسببت في ذهوله, حيث قامت بارتداء “النقاب” مع فستان الزفاف المحتشم وسط فرحة عريسها الذي قام باحتضانها تعبيراً عن سعادته بحشمتها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين