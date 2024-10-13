شاهد بالفيديو.. لأول مرة في السودان.. عروس تقدم “شيلة” كاملة لعريسها وسط إعجاب الحاضرين والنساء على مواقع التواصل يعلقن: (ان شاء الله رجالنا ما يشوفوا المقطع دا)

فاجأت عروس سودانية المعازيم الحاضرين ليلة زفافها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي المتابع للفيديو المتداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت العروس بعمل مبادرة جميلة قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ الأعراس بالسودان.

حيث قامت العروس, بإهداء عريسها “شيلة”, كاملة لعريسها عبارة عن ملابس وعطور ومستلزمات رجالية أخرى.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد أصاب الخوف النساء المتابعات للمقطع, ووضح ذلك من تعليق إحداهن كتبت فيه: (يا نسوان قولن ان شاء الله رجالنا ما يشوفوا المقطع دا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين