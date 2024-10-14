🔴 احمد طه وفي تصرف آخر يشي بانحيازة التام يغدق من وقت برنامجه على الخائن خالد سلك

أحمد طه وفي تصرف آخر يشي بانحيازة التام للمليشيا وفصيلها المسمى (تقدم) يغدق من وقت برنامجه على خالد سلك؛

ما اضطر مناصر الجيش السوداني إلى رمي الميكروفون ومغادرة الاستوديو اعتراضاً على تقتيرهم عليه وتخصيصهم له ربع الوقت الممنوح للخائن!

تقدم ليست الذراع السياسي للمليشيا، تقدم هي المليشيا!

#أحمد_طه

#الجزيرة_مباشر

حسين ملاسي