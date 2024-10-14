نحن قمنا على انتقاد الحكومات والمسؤولين

لكن والله حسي شهادة لله رغم وجود تجاوزات ورغم وجود ناس سيئين

لكن الحق يقال الدوائر الحكومية كلها بعد الحرب دي أبلت بلاء حسنا واجتهدت اجتهاد كبير في المحافظة على دولاب الدولة

وهنا بشكر التلفزيون القومي فقد اجتهد الموظفون فيه غاية الاجتهاد وقوموه من الصفر

وبشكر والي ولاية الخرطوم والله هذا الرجل أمة ورجل ظاهر عليه متواضع تواضع شديد

و الشكر للسجل المدني

و الشكر لوزارة التربية والتعليم و وزارة التعليم العالي

ووزارة الصحة

والقائمين على شؤون الطيران المدني

في ظل هذا الاستهداف الكبير للدولة السودانية في ذاتها

نجحت هذه الأجهزة وغيرها

في الإبقاء على دولاب الدولة واستمراريته

كونو القناة القومية تكون شغالة ده انجاز

وكونوا في طيران ومطار والآن مطارات ستدخل الخدمة في القريب ده انجاز كبير

وكونو البنوك تكون شغالة رغم الاستهداف ليها ده انجاز

والآن معظم الجامعات شغالة واستخراح الشهادات شغال

ووزير الصحة ده ما قصر أبدا اجتهد غاية الاجتهاد رغم ظروف الدولة الصعبة

جزاهم الله خير الجزاء

ونحن حقو نتعلم انو نحن نكون موجهين ومصوبين ومكملين للمسؤولين بدل ما بس نكون منتقدين

دي بلدنا ولازم نعمرها ويد على يد بترمي بعيد ان شاءالله

مصطفى ميرغني