الشعب على بعد خطوات من إعلان النصر. ومن ثم الاحتفالات الكبيرة التي تعم جميع أنحاء السودان

والشعب على بعد خطوات من إعلان النصر. ومن ثم الاحتفالات الكبيرة التي تعم جميع أنحاء السودان. تصوروا معي ما يرتب له المغيبون عن الحقيقة.

إذ نقلت مواقع إخبارية عديدة خبرا يقول: (تنطلق يوم غد الإثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ورشة عمل القضايا الأمنية وترتيبات الفترة الإنتقالية التي تنظمها مؤسسة “سي.ام.اي” للحوار المدني. هي مؤسسه مارتي أهتيساري للسلام الفلنيدية المستقلة. وتشارك أحزاب الحركة الشعبية وكتلة الحراك الوطني والكتلة الديمقراطية في الاجتماع. إضافة إلى قيادات من تقدم بقيادة خالد عمر يوسف ومريم الصادق المهدي وبكري الجاك الناطق الرسمي.

وذكرت المصادر إن الورشة ستتناول بالتفصيل ترتيبات الفترة الانتقالية ورؤية تشكيل الحكومة. إضافة إلى الترتيبات الأمنية والإصلاح العسكري على مدى يومين متتاليين. جدير بالذكر أن مؤسسة مارتي الراعية للورشة أسسها الرئيس الفليندي السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام من أجل حل المنازعات الدولية عن طريق الوساطة والحوار).

وخلاصة الأمر السؤال المطروح: هل هناك قوى سياسية في هذا الجو المعاش لديها تطاول باللسان لتتحدث عن نظام الحكم والفترة الإنتقالية والترتيبات الأمنية.. إنه الجنون بعينه.. لقد وضع الشعب نقطة سطر جديد في دفتر الحضور الصباحي مع الجيش. خلاف ذلك في تقديرنا الكل جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب وفق مدرسة البرهان العسكرية.



د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأحد ٢٠٢٤/١٠/١٣