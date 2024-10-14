الكشف والبيان في نظرية البرهان

بعد الانتصارات القادمة الداوية في الجنينة ونيالا والفاشر والضعين والخرطوم ومدني وسنجة وإجلاء المرتزقة والخونة والعملاء.

أنا متأكد جداً بأن نظرية الفريق أول برهان القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الموسومة بنظرية (الحفر بالإبرة) ستدخل من أوسع الأبواب في مقررات الكليات العسكرية والدراسات السياسية في جامعات العرب والفرنجة.

حسين خوجلي