سؤال للقحّاتة ولكل الرافعين شعار لا للحرب

عندي سؤال للقحّاتة ولكل الرافعين شعار لاللحرب؛

متين بتكون الحرب مشروعة؟

يعني متين إنت ممكن تقول نعم للحرب، أيوة مفروض نحارب؟

لو مافي ظرف بيبيح الحرب طبعاً يبقى ح نتساءل من الغرض من وجود جيش؛

لكن طالما بتتكلّموا عن جيش وطني الخ، يبقى فيه ظروف بتوافقوا فيها على الانخراط في حرب؛

فما هي؟

السؤال open book؛

ممكن تسأل الجنبك أو تسأل Google أو ChatGPT لو داير.

Abdalla Gafar

