🔴 ‏استهبال ووضاعة الحائن الاسمه خالد سلك بلا قاع

خالد سلك واستعادة غوغائية زمان!

شوف يا سلك انت الليلة استعدت خطابات الغوغائية بتاعت النظام السابق التي اورثتنا العزلة وتضرر منها جيراننا! خطك الأخير للمساواة بين الجيش والمليشيا انهم الاتنين قاعدين في “اليمن”!؟ لما كنت في الحكومة يا سلك ما كان موقفك المعلن انه مشاركة الدولة في عاصفة الحزم ارتزاق ليه؟! هل انت مستعد يا خالد سلك تقول للسفير السعودي والحكومة السعودية عملية “إعادة الأمل” ليست سوى ارتزاق دولي!!؟.. وانت لو شايف أمن السعودية والبحر الأحمر وأمن الطاقة العالمي ومسألة دعم الدولة اليمنية التي طلبت المساعدة العسكرية لإحباط مؤامرة على الشرعية اليمنية عبارة عن ارتزاق فإنت عاوز تستعدي السعودية وتنزع الشرعية من العملية كلها وتطلع كل الدول العربية والإسلامية مرتزقة ليه!!؟ ومنو الدافرك للحالة الدونكيشوتية دي!!؟ قول كلام مليان كامل يا تقول للبرسلك دة يديك تفويض تقدر تذكر اسم السعودية عديل.



وبعدين يا سلك لو “التلاتة جيوش” كلها مرتزقة انت داير تدمجهم مع بعض وتطلع منهم جيش وطني مهني بالدكوة ولا بالليمون؟!

وبي كلامك كيف داير تصل لي سلام وانت بتتهم كل القوات ومعاها جزء معتبر من الشعب السوداني إنهم مرتزقة؟!!

كلام كارثي!!

‏استهبال ووضاعة الزول الاسمه خالد سلك بلا قاع، يعني ليه القوات التي تمرّدت على القيادة العامة وانفتحت حول مطار مروي يجب انه يحصل اجتماعات منفصلة مع برهان ومع حميدتي وتتشكل لجنة، وتنتظر لحدي اللجنة تسافر مروي عشان يتم سحبها!!؟؟ بينما القوات البتدّعي انت ومليشيا ابوظبي انها حاصرت المدينة الرياضية يجب سحبها بمناشدة بالتلفون!!!؟؟ ليه دي رجل ودي كُراع!!! 😃😃😃



‏يا احمد طه لو كان سلك قائد الجيش يوم ١٥ أبريل كان السودان الآن اسمه تحول لمملكة آل دقلو، حميدتي الأمير وعبد الرحيم ولي عهده والقوني ولي ولي العهد! وكان ملايين السودانيين تم تهجيرهم بدون أمل للعودة، والبلاد تم استتباعها بالكامل لأبوظبي! فالحمد لله أن سلك لم يكُن صاحب قرار في الجيش صبيحة ١٥ أبريل، ولن يكون له قرار مستقبلاً في السودان إن شاء الله!

الناس كلها توقّف تحليل في خطاب المرتزق الارهابي حميدتي، وطوالي يمشو يمسحو كل ما كتبوه ضد خطابه العنصري والتقسيمي الخائن للدولة والأمة، وكلنا نركّز مع خالد سلك الشارح الأول والمُفسّر الأوحد لخطاب الخيانة، سلك مرسال المحور ونبي الحقيقة هنا بيدرّسنا عن الرسالتين بتاعات أبوظبي من الخطاب وهم:

أولاً: إثبات أن حميدتي حي لم يمُت! 😃



ثانياً: حميدتي أراد أن يثبت أن تقدم ليست الذراع السياسي للدعم السريع .. ما عارف دي حميدتي ينفيها كيف وهو موقع اتفاق سياسي عديل معاكم يا سلك بيتكلم عن الدين والدولة وتشكيل ادارات مدنية ولجان تحقيق..الخ!! 😃

Ahmad Shomokh