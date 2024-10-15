شموخ: شكرا انكم جبتوا لينا بكري الجاك عشان الواحد كان بيتعب مع سلك وعرمان!

كزول بعتبر نفسي متابع جيّد للخطاب التحجيبي للقحاتة القاعدين ينتجوه لدعم مشروع أبوظبي التوسعي الكولونيالي لاستتباع الدولة السودانية واعادة هندستها من سنة ونص، كجزء من مشروع اعادة بناء هندسة أمنية جديدة في المنطقة، فداير اقول انه الزول الاسمه بكري الجاك دة هدية حقيقية لمعسكر بقاء الدولة والسيادة الوطنية .. دة زول ديك عدة بطريقة مذهلة رغم انه ذكي أكاديمياً كشخص، لكن ذكاء غير مفيد عمومياً، فرغم المعارف الكتيرة والشهادات الأكتر الشايلها، دة زول كان غاشي ناس كتار لحدي قريب بعد سنة في الحرب ومصوّر ليهم انه عاقل وموضوعي وعنده موقف مركب، ومرات بكتب مقالات عن الدولة، وناس كتار بعملوا ليها لايك .. ومن لحظة بدا يتكلم باسم قحت/تقدم خلع ليك ناس كتار واصاب اخرين بالدهشة، وكل مرة يتكلم ما قاعد يساعد قضيته وبحرج قطاعات اوسع من الصامتين عن تواطؤ القحاتة مع الجنجويد ومن ورائهم مشروع أبوظبي التوسعي .. طبعاً غالبية المثقفين والمتعلمين السودانيين عندهم عدم جدية مذهل تجاه القناعات البقولوا شايلنها، وبيلجأوا في سعيهم العاوز شجاعة زيادة دة لأنهم يقدموا العلاقات الاجتماعية على الافكار.

انا قلت الكلام دة ليه؟ عشان اقول انه بكري الجاك دة سهّل لينا شديد سعينا لفضح التواطؤ القحتي مع الجنحويد وعملهم الدؤوب تحت مختلف الواجهات لهدم سيادة الدولة وقبولهم بتمن ابادة مجتمعات سودانية وتهجيرها كثمن مقبول ليعودوا للسلطة على متن التاتشر .. في حين انه مثلاً زول زي سلك ولا عرمان كان الواحد بيتعب عشان يشرح للناس ويقنعهم بطلسه وتدليسه وكضبه لأنهم بيلفوا ويدوروا من زمان!! وبعدين الاتنين ديل مثلاً عندهم قدرة أفضل على الإبانة، ومع الوقت تجاوزوا حالة الذهول تجاه الميكرفونات وحالة الامتلاء الشديدة والعجرفة البتشوفها عند بكري الجاك بما يطلع يتكلم، والانفعال والاحتداد والأستاذية الكضابة البمارسها على المحاورين.

المختصر، انه شكرا انكم جبتوا لينا بكري الجاك عشان الواحد كان بيتعب مع سلك وعرمان! كتروا لينا من الزي بكري الجاك وجعفر حسن ياخ ! وفي النهاية كلكم جنجاقحاتة! 😇

#الدولة_باقية



كري الجاك يُحاول بكل ما أوتي من ملكات خطابية للدفاع عن تورط أبوظبي كطرف مُقاتل مباشر ضد الدولة والأُمّة، واليوم أعلن تخليهم عن حكاية “الطرفين” تماماً بعد خطاب حميدتي، بكري يتحدث هنا فقط عن “معسكر الحرب في بورتسودان” الذي يوظف الخطاب القبلي على الدوام في الحشد! طبعاً أبوظبي وحميدتي وخطابه العنصري الصريح تجاه مجموعات سودانية أمر عادي 😅



بكري الجاك استمر اليوم في التعبير عن مأساويته وتناقضه الفظيع لما اعترف بأن الاتفاق الاطاري “خلق ظروف لحدوث انقسام في السودان” لكن دة ليس مبرر لاتهام القرى المدنية بإشعال الحرب، وذكر مثال ان حتى القانون لا يُحاسب من يُحرِّض على القتل، بل يُحاسب القاتل فقط 😂! طبعاً دة إلا قانون الجنجويد يا بكري الجاك الكنتم عاوزين تحكمونا بيه مع الجنحويد حال نجح انقلاب ابتلاع الدولة بتاعكم في ١٥ أبريل!

#الدولة_باقية

Ahmad Shomokh