رأي ومقالات
تهديد مباشر وصريح وخطير لدولة مصر من داخل الأراضي السودانية.. متى الرد؟
كان رد الدولة المصرية على الاتهامات الكلامية للمجرم الأكبر هو الأسرع في تاريخها الدبلوماسي، وهو مؤشر قوي على أن الرد العملي على التهديدات الجدية والخطيرة سيكون أيضا هو الأسرع
لن تتوانى مصر في طلب تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك في ظل تهديد مباشر وصريح وخطير لها من داخل الأراضي السودانية.
Zuhair Abdulfattah Babiker
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