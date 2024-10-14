شركة تقنية تعلن أول اتصال بين شخصين في “الحلم”

في تطور يبدو وكأنه من الخيال العلمي، تقول شركة REMspace، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية، إنها حققت أول اتصال ثنائي الاتجاه بين الأفراد أثناء الأحلام الواضحة.

وباستخدام معدات مصممة خصيصًا، ورد أن المشاركين تبادلوا رسالة أثناء النوم – وهو ادعاء غير عادي لم تتم مراجعته من قبل.

وفي حال تم التحقق من صحة هذا الإنجاز، فقد يمثل نقطة تحول في أبحاث الأحلام، حيث تقترح الشركة الناشئة تطبيقات من العلاجات الصحية العقلية إلى تدريب المهارات.

التواصل أثناء الحلم

تعد REMspace التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، شركة تكنولوجيا عصبية متخصصة في تحسين النوم والأحلام الواضحة. باستخدام معدات مصممة خصيصًا، تدعي REMspace أن شخصين نجحا في تحريض الأحلام الواضحة وتبادل رسالة بسيطة مع بعضهما البعض.

في مايو 2023، تصدر مؤسس REMspace مايكل رادوجا عناوين الأخبار بعد أن ورد أنه حفر في جمجمته لزرع شريحة إلكترونية في محاولة للسيطرة على أحلامه.

يقول رادوجا، الذي شارك تفاصيل وصورًا بيانية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الشريحة صُممت لتحفيز القشرة الحركية في دماغه أثناء نوم حركة العين السريعة. وعلى الرغم من أنه كاد يموت بسبب فقدان الدم، إلا أنه لا يزال متفائلاً بشأن إمكانات التجربة.

الأحلام الواضحة، وفقًا لموقع WebMD، هي حالة الوعي بأنك تحلم أثناء النوم. في حين أفاد حوالي 50 في المائة من الناس بتجربة حلم واضح واحد على الأقل، فإن فكرة التواصل داخل مثل هذه الحالة لا تزال في مراحلها الأولى من البحث.

تطبيقات الأحلام الواضحة

في بيان صحفي، قالت REMspace إن الأحلام الواضحة، وخاصة أثناء مرحلة حركة العين السريعة، تحمل العديد من التطبيقات المحتملة، بما في ذلك حل مشكلات الصحة العقلية وتعلم مهارات جديدة.

يؤكد رادوجا على المزايا النفسية للأحلام الواضحة، مما يشير إلى أنها يمكن أن تساعد في تقليل الكوابيس ومواجهة الرهاب ومعالجة القضايا الشخصية. كما يؤكد أنه من الممكن تدريب مهارات جديدة أثناء الأحلام الواضحة.

يزعم فريق REMspace أنهم حققوا التواصل بين اثنين من المشاركين أثناء حلم واضح في 24 سبتمبر 2024. وفقًا لرادوجا، تلقى المشاركون كلمات عشوائية تم إنشاؤها بواسطة خادم من خلال سماعات الأذن أثناء حلمهم. ورد أن أحد المشاركين كرر الكلمة في حلمه، وأكدها الثاني بعد الاستيقاظ، وهو ما يصفه REMspace بأنه أول حالة من التواصل الحلمي ثنائي الاتجاه.

يقول رادوجا أيضًا أن الفريق طور لغة أحلام تسمى Remmyo، والتي يمكن اكتشافها من خلال أجهزة استشعار تخطيط كهربية العضلات. هذه المستشعرات قادرة على التقاط أصوات معينة يتم إنتاجها أثناء الأحلام. وفقًا لـ REMspace، تسمح هذه التقنية بالتواصل في الوقت الفعلي أثناء الحلم، على الرغم من أن هذه النتائج لم تتم مراجعتها من قبل الأقران بعد.

الطريق إلى الأمام

بينما تواصل REMspace استكشاف ما تصفه بالبحث الثوري، فإنها تقدم أيضًا منتجات مثل أقنعة النوم الذكية ومنصة لمشاركة مذكرات الأحلام.

في المستقبل، يقولون إنهم يعملون على تمكين أشكال أكثر تعقيدًا من التواصل في الأحلام، بما في ذلك المحادثات الكاملة والتفاعلات مع الخوادم الخارجية.

يتوقع رادوجا أنه في غضون بضع سنوات، “سيصبح التواصل في الأحلام أمرًا شائعًا”. وحتى ذلك الحين، ينتظر المجتمع العلمي أدلة تمت مراجعتها من قبل الأقران لإثبات هذه الادعاءات المثيرة للاهتمام، ولكن غير المؤكدة حاليًا.

سكاي نيوز