هل ترتفع “تقدم” عن ترهات أديس أبابا؟

سمعت المتحدث الرسمي باسم”تقدم” يقول “أنا أتمني أن يرتفع الخطاب السياسي السوداني عن مثل هذه الترهات حول من أطلق الرصاصة الأولي”.

تذكرت أن إعلان أديس أبابا الذي وقعت عليه “تقدم” مع الجنجويد يدعو نصه إلي تكوين “لجنة دولية/وطنية للتحقيق في من بدأ الحرب.”

إذن بعد أن قررت تقدم أن سؤال من أطلق الرصاصة الأولي مجرد ترهات، نرجو أن تراجع إتفاق أديس أبابا وتزيل الفقرة المنشورة أعلاه التي تدعو إلي تكوين “لجنة دولية/وطنية للتحقيق” في ترهات من بدا الحرب بإطلاق الرصاصة الأولي.

كانت إبادة الجنجويد العرقية للمساليت ومذابح ود النور والإستعمال واسع النطاق للإغتصاب كسلاح حرب قضايا ثانوية لا تكفي لإلغاء اإتفاق أديس مع الجنجويد ولكن الترهات خط أحمر.

*سلسلة يا محيرني ومتحير، هاشتاق حيرت أفكاري

معتصم اقرع