بحوزتها 25 كيس هيروين.. تفاصيل جديدة بشأن واقعة القبض على «تيك توكر» في الإسماعيلية

كشف يسري البدري، مدير تحرير جريدة “المصري اليوم”، عن تفاصيل القبض على تيك توكر تُدعى أم يوسف وزوجها من محافظة الإسماعيلية.

وأوضح البدري أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بقيام شخصين بترويج المواد المخدرة في منطقة أبو عطوة بالإسماعيلية. وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وألقت القبض على السيدة وزوجها وبحوزتهما 25 كيسًا من مخدر الهيروين.

وأضاف البدري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أن السلطات حررت محضرًا بالواقعة وأحالت المتهمين إلى النيابة، التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات، مع تكليف المباحث بإجراء تحريات حول الواقعة.

وتابع: «هذه ليست الواقعة الأولى المرتبطة بمشاهير التيك توك الذي يتم القبض عليهم في وقائع المخدرات، وكانت هناك واقعة بشأن القبض على بلوجر شهيرة في منطقة الهرم كانت بحوزتها حشيش ومواد مخدرة».

المصري اليوم