لسرعة الإجراءات .. كاميرات تلتقط وجه المسافر في مطارات دبي

تعتزم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تطبيق السفر ببصمة الوجه في صالة المغادرة بمطارات دبي عن طريق توزيع كاميرات في صالات المغادرة تلتقط وجه المسافر بحسب تصريح احمد المندوس مسؤول منصة السفر بلا حدود لـ “البيان”.

واوضح المندوس انه يجري حاليا تطبيق المنصة في صالات المغادرة الخاصة بدرجة رجال الأعمال بشكل تجريبي فيما تعتزم تطبيقه في جميع صالات المغادرة بمطارات دبي كمرحلة أولى في المرحلة المقبلة عن طريق توزيع كاميرات بحيث تلتقط بصمة وجه المسافر ليتم بذلك تجاوز الكاونتر وتفادي الازدحامات لاسيما في مواسم الذروة.

واشار إلى أن الإدارة وضعت حلولا لكافة التحديات التي قد تواجه المنصة التي تسعى إلى تصفير البيروقراطية في المطارات خلال المرحلة المقبلة.

واوضح أن المنصة تعتبر خدمة استباقية في مطارات دبي في صالة الجوازات لا تتعدى الثواني القليلة.

صحيفة البيان