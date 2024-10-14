شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يضع صورة قائد الجيش “البرهان” و “زرديته” الشهيرة على ظهر “الركشة” الخاصة به ويحظى بإعجاب المتابعين

خطف صاحب توك توك “ركشة”, سوداني إعجاب المتابعين على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ببلاده.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبر صاحب “الركشة”, الشاب عن دعمه للجيش, في حربه ضد قوات الدعم السريع, على طريقته الخاصة.

https://www.facebook.com/reel/1250484096401840

حيث قام بلصق صورة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, مع إشارته التي تصدرت الترند “الزردية” على ظهر التوك توك, وسط تفاعل كبير من المتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين