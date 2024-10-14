شاهد بالفيديو.. وسط ضحكات وسخرية زملائه.. أحد أفراد الدعم السريع يقطع حديثه ويصاب بالرعب لحظة قصف الجيش لمنطقة الكدرو المتواجدون فيها والجمهور: (أركز يا راجل)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, سخرية الجمهور والمتابعين الذين قاموا بنشره على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع أحد أفراد الدعم السريع, وهو يقوم بتصوير مقطع فيديو يحذر فيه الجيش, من دخول منطقة “الكدرو”, بمدينة بحري.

https://www.facebook.com/reel/1201823787811826

وتفاجأ “الدعامي”, بقوات الجيش, وهي تقوم بقصف مكان بالقرب منهم, ليقوم بقطع حديثه وهو يشعر بالرعب (هوي يا زول).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أثار رعب فرد الدعم السريع سخرية زملائه الذين عبروا عن ذلك بضحكاتهم الواضحة.

وأثار “الدعامي” سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً, حيث قام عدد كبير بمشاركة المقطع مع تعليق: (أركز يا راجل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين