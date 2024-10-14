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شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة هدى عربي..شاب سوداني يتزوج من حسناء تونسية والجنس اللطيف يتحسر: (الوطن العربي سرق مواردنا نحنا البعرسنا منو؟)

2024/10/14
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حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بتفاعل كبير من قبل المتابعين الذين اهتموا به بشكل ملحوظ.

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وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن مقطع الفيديو تم تصويره من حفل زواج فريد من نوعه, جمع بين عروسين من بلدين مختلفين.

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ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن العريس السوداني, والعروس التونسية, وقد أقاما حفل زفافهما على أنغام أغنيات الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي.

https://www.facebook.com/reel/1228105261648034

وأقيمت مراسم الزواج وسط طقوس سودانية خالصة, حيث ظهر العروسين بأزياء “الجرتق”, وهي عادة سودانية قديمة تتم عقب حفل الزفاف.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد عبر الشباب عن إعجابهم بالخطوة التي اتخذها مواطنهم, بينما عبر الجنس اللطيف عن حسرته حيث كتبت إحدى المتابعات: (الوطن العربي سرق مواردنا نحنا البعرسنا منو؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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