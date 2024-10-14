شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة هدى عربي..شاب سوداني يتزوج من حسناء تونسية والجنس اللطيف يتحسر: (الوطن العربي سرق مواردنا نحنا البعرسنا منو؟)

حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بتفاعل كبير من قبل المتابعين الذين اهتموا به بشكل ملحوظ.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن مقطع الفيديو تم تصويره من حفل زواج فريد من نوعه, جمع بين عروسين من بلدين مختلفين.

ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن العريس السوداني, والعروس التونسية, وقد أقاما حفل زفافهما على أنغام أغنيات الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي.

https://www.facebook.com/reel/1228105261648034

وأقيمت مراسم الزواج وسط طقوس سودانية خالصة, حيث ظهر العروسين بأزياء “الجرتق”, وهي عادة سودانية قديمة تتم عقب حفل الزفاف.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد عبر الشباب عن إعجابهم بالخطوة التي اتخذها مواطنهم, بينما عبر الجنس اللطيف عن حسرته حيث كتبت إحدى المتابعات: (الوطن العربي سرق مواردنا نحنا البعرسنا منو؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين