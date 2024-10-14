شاهد بالصورة والفيديو.. عريس “شايقي” يعزف “الطمبور” عبر هاتفه.. يشعل حفل زواجه والحاضرون يتفاعلون مع إبداعاته برقصات هستيرية

أشعل عريس من أبناء قبيلة “الشايقية”, بشمالي السودان, حفل زواجه وذلك بعد إظهاره مهارات كبيرة في العزف بهاتفه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد استخدم العريس أحد برامج “الأورغ” الموجودة على هاتفه لعزف إيقاع “الطمبور” الشهير في قبيلتهم.

وأظهر العريس الشاب براعة كبيرة في العزف بالبرنامج وسط تفاعل أصدقائه وأبناء عمومته الذين دخلوا في فواصل من الرقص الهستيري.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين