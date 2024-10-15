تدشين حملة التطعيم القومية المجانية لاوبئة الحيوان بالشمالية

دشن ممثل والي الشمالية المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير الوقيع الاثنين بجزيرة إرتدي بدنقلا بحضور مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة الأستاذ أمير حسن البشير والامين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة الأستاذ عز الدين محمد السيد ومفوض مفوضية العون الإنساني دكتور عبد الرحمن علي خيري دشن حملة التطعيم القومية المجانية لاوبئة الحيوان بالولاية الشمالية والتي ينفذها المركز الدولي لتحسين الذرة الشامية والقمح بالسودان (سميت ) بالتعاون مع المجلس الاعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالشمالية ضمن مبادرة الأمن الغذائي ونهج النظم الزراعية المستدامة في السودان بتمويل من المعونة الأمريكية لمركز سميت برعاية والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله وتستمر الحملة حتي الثلاثين من الشهر الجاري وتغطي الحملة في مرحلتها الاولي محليات دنقلا والبرقيق والقولد والدبة ومروي وتستهدف الحملة تطعيم(500) ألف رأسا من الضأن والماعز والابقار. وأكد ممثل والي الشمالية لدى مخاطبته اللقاء الذي أقيم بهذه المناسبة أهمية التطعيم للمحافظة على صحة وسلامة قطيع الثروة الحيوانية لزيادة الانتاج والانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الثروة الحيوانية والمساهمة في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وطالب المجلس الاعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي والجهات ذات الصلة بضرورة الاستفادة من موسم خريف هذا العام والتوسع في المراعي الخارجية خاصة في التروس العليا والوديان الشاسعة ووضع الخطط والبرامج للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية.

وأشاد بجهود المجلس الاعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي والمركز الدولي لتحسين الذرة الشامية والقمح بالسودان (سميت) وحرصهما على إنجاح حملة التطعيم القومية المجانية لاوبئة الحيوان.

من جانبه أكد الامين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة على ضرورة الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية باعتباره من القطاعات المهمة والحيوية المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية بالبلاد وكذلك الاهتمام بحملات تطعيم القطيع وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له وحمايته من أمراض الحيوان من أجل زيادة الانتاج وتحسين نسل الحيوان.

الى ذلك أوضح الامين العام للمجلس الاعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية الشمالية دكتور الطيب حبيب الله الطيب أن الحملة تأتي في إطار الاهتمام بالمنتجات الحيوانية والمحافظة على صحة وسلامة القطيع بأعتباره قطيعا متناميا وثروة متجددة وموردا مستداما وصولا لرفع الانتاج والانتاجية وتعزيز الرعاية الصحية للقطيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والالبان والمساهمة في تحسين الوضع المعيشي للأسر.

وأكد أن المجلس قام بوضع كافة الترتيبات الفنية وتوفير جميع المعينات اللازمة لضمان نجاح الحملة داعيا المزارعين ومربي الحيوان للاستفادة من خدمات الكوادر البيطرية العاملة في الحملة.

وحيا جهود مركز سميت ودعمه للمجلس لتنفيذ حملة التطعيم القومية المجانية لاوبئة الحيوان بالولاية. بدوره أكد ممثل المركز الدولي لتحسين الذرة الشامية والقمح في السودان سميت دكتور الحبيب إدريس آدم أن المركز تصدى لتنفيذ الحملة بعد تعرض معمل سوبا الذي كانت تقام فيه الحملات القومية المجانية لتطعيم الماشية سنويا للدمار بسبب الحرب مشيرا الى أن المعونة الأمريكية وفرت أكثر من ستة ملايين جرعة لقاح سيتم توزيعها مجانا للولايات الآمنة وقال إن مركز سميت على إستعداد تام للتعاون مع المجلس الاعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي لانجاح الحملة والمساهمة في النهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي القومي.

سونا