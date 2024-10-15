حبة فوق … وحبة تحت …

طريقة الحكومة في المؤتمرات الصحفية تهزم نفسها من خلال خلط المواضيع.

أنت عقدت مؤتمر صحفي لعرض أدلتك في ما يتعلق بالإدعاءات الخاصة بمبنى سفارة الأمارات وهي إدعاءات لديك فيها أدلة مادية قوية وهذا موقف هجومي ، فماذا يدعوك لتضعفها بعزف سيمفونية إلتزام السودان بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وجهود الحكومة في تسهيل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين خاصة في ولايات دارفور، مؤكدا التزام الحكومة بإستمرار فتح المعابر الحدودية ومنح التاشيرات والإجراءات اللازمة لاستمرار العمل في الجوانب الإنسانية !

هذا موقف دفاعي يستوجب مؤتمرا آخر !

إكتف بموضوعك الرئيس ودفوعاتك المادية القوية وأفتح باب الأسئلة والتعقيبات في هذا الموضوع فقط.

#كمال_حامد 👓