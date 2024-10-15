أسئلة العقلاء للمجانين

□ أما السؤال الأول فهو للمعتوه حميدتي، فإن كان الإتفاق الإطاري هو لعنة وهو سبب اندلاع الحرب فلماذا الإعداد للخطة (ب) لمواصلتها؟؟

□ أما السؤال الثاني فهو لشرذمة تقزم، طالما أن موقفكم العدائي ضد ( الفلول) بسبب رفضهم للإطاري، فهاهو حميدتي يهاجم الإتفاق الإطاري بعنف فهل تستطيعون مفارقة الرجل واعلانكم السياسي معه وهل ستناصبونه العداء مثلما تناصبون الذين رفضوا الإتفاق الإطاري ابتداءً؟

حسن إسماعيل

○ ١٤ اكتوبر ٢٠٢٤م.