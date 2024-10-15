رأي ومقالات
أسئلة العقلاء للمجانين
□ أما السؤال الأول فهو للمعتوه حميدتي، فإن كان الإتفاق الإطاري هو لعنة وهو سبب اندلاع الحرب فلماذا الإعداد للخطة (ب) لمواصلتها؟؟
□ أما السؤال الثاني فهو لشرذمة تقزم، طالما أن موقفكم العدائي ضد ( الفلول) بسبب رفضهم للإطاري، فهاهو حميدتي يهاجم الإتفاق الإطاري بعنف فهل تستطيعون مفارقة الرجل واعلانكم السياسي معه وهل ستناصبونه العداء مثلما تناصبون الذين رفضوا الإتفاق الإطاري ابتداءً؟
حسن إسماعيل
○ ١٤ اكتوبر ٢٠٢٤م.
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