رأي ومقالات

أسئلة العقلاء للمجانين

2024/10/15
حسن اسماعيل
حسن اسماعيل

□ أما السؤال الأول فهو للمعتوه حميدتي، فإن كان الإتفاق الإطاري هو لعنة وهو سبب اندلاع الحرب فلماذا الإعداد للخطة (ب) لمواصلتها؟؟

□ أما السؤال الثاني فهو لشرذمة تقزم، طالما أن موقفكم العدائي ضد ( الفلول) بسبب رفضهم للإطاري، فهاهو حميدتي يهاجم الإتفاق الإطاري بعنف فهل تستطيعون مفارقة الرجل واعلانكم السياسي معه وهل ستناصبونه العداء مثلما تناصبون الذين رفضوا الإتفاق الإطاري ابتداءً؟

حسن إسماعيل

○ ١٤ اكتوبر ٢٠٢٤م.

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