انقطاع شبكة الاتصالات في السودان .. ما الذي حدث؟

انقطاع شبكة الاتصالات.. ما الذي حدث؟

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💥 في ما يتعلق بالانقطاع الواسع لشبكتي #سوداني #وزين في ولايات #سنار #والنيل الابيض #وشمال كردفان الوضع كالاتي :-

💥 الانقطاع ناتج عن قطع #شبكي Fiber cut في المنطقة بين #سنجة وسنار.

💥الكيبل الذي تعرض للقطع هو #كيبل رئيسي تستخدمه شركتي #سوداني #وزين معا ويؤدي اي قطع به لانقطاع الخدمة من بقية ولايات #القطاع المرتبط به وهو عين ما حدث #لولايات سنار والنيل الابيض وشمال كردفان.

💥 الفرق الفنية وصلت لموقع #العطل حيث يجري #التعامل معه #واصلاحه تمهيدا لعودة الشبكة متى ما تم الفراغ من عملية #اللحام.

💥 في #الجنينة خدمة #زين تعمل هناك ولكن بصورة #ضعيفة ويعود ذلك لاعتماد مزود الخدمة على تقديمها عبر الاقمار #الصناعية الـ VSAT.

💥 في #بحري عادت زين في عدد من المناطق وسوداني في #الكدرو #والدروشاب وستتمدد سوداني غدا في عدد من مناطق الحلفايا 2 كمرحلة انطلاقة ثانية.

💥 في #المناقل فالبشريات لمستخدمي شبكة #سوداني قادمة.. الشركة اجرت تحديثات قضت بتمدد جديد لشبكتها حول المناقل بما يسمح بوصولها لعدد كبير من القري المتاخمة هناك.

💥 بحسب افادة تقنيين متخصصين فهذا التمدد الجديد لشبكة سوداني #بالمناقل سيتيح التقاطها حتى تخوم مدينة #ودمدني بحسب توقعات الفريق الفني وهو ما يزيد من فرص التواصل مع الاهل هناك.

💥 في #الضعين ام تي ان كانت تعمل هناك وتحديدا في منطقة جاد السيد قبل ان يتدخل الد-عم الس-ريع ويامر بقطع الخدمة.

نتابع حال ورود اي تحديثات

طلال مدثر

#السودان #انقطاع_الاتصالات

طلال مدثر

