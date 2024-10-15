الذين يرفعون شعار لا للحرب هذه الأيام وجموع المواطنين تعود إلى منازلها المحررة مرفوعة الرأس وشرفها الذي لطخ بسلاح المليشيا الغادر أعادته بنادق الرجال..

هم الذين أستفادوا وتكبروا وتجبروا من فترة الفوضى ما قبل الحرب وإرتفعت تطلعاتهم إلى إستبداد أكبر تحرسه بندقية المليشيا..

هؤلاء لم يعودوا منبوذين من الشعب السوداني فقط ، بل أفواه المليشيا التي دعموها لفظتهم بعد أن لاكتهم ومضغطتهم بأسنانها..

هؤلاء لامكان لهم بيننا بعد الآن وإن تعلقوا بأستار الكعبة..

بيوتنا التي أخرجتمونا منها بالسلاح سنعود إليها بالسلاح..

لا للحرب هو شعار الذين أشعلوا الحرب وخسروها..

نقطة (دبل) جديد..

#ام_وضاح