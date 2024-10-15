🔴 عثمان ميرغني يتبنى سرديات حميدتي مهما بلغت خطورتها ويتولى تسويقها

برغم الكثير من التغليف ومحاولات التمويه، إلا أن ما لا يخطئه المتابع أن عثمان ميرغني – في الإطار الكلي – يتبنى سرديات حميدتي مهما بلغت خطورتها ويتولى تسويقها بأفضل ما لديه من وسائل. كثير من تذبذب مواقفه لا يمكن فهمه أو تفسيره إلا في سياق تقلبات حميدتي نفسه.



الروايات المتبناة في مختلف السياقات جاءت من حميدتي إلى عثمان بصورة مباشرة بحسب روايات الأخير نفسه، في أحسن الفروض في صورة تنوير مباشر اختصه به؛ طبعا لألمعيته وتفرده وقوة تأثيره، لا لأي شئ آخر طبعا!!!!!!!!!!!

Zuhair Abdulfattah Babiker