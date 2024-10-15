آخر ما تبقى من سلاح فعال للدعامة هو القناصة. وقد حدت كثيرا من تقدم الجيش خاصة في وسط الخرطوم وبقية المناطق ذات العمارات العالية في العاصمة. وتبشيرا للشارع بزيادة طين الدعامة بلة. أعلن مصدر عسكري رفيع المستوى لصحيفة سودان تربيون عن استلام الجيش السوداني دفعة أولى من مركبات قتالية مصفحة بمواصفات عالية مكافحة للقناصة. وكشف المصدر العسكري عن وصول حوالي (٥٠) مركبة مصفحة كدفعة أولى. وأن هنالك دفعات متتالية من المركبات ستصل لاحقا. وأوضح المصدر بأن العربات المصفحة التي استلمها الجيش السوداني أول أمس بمنطقة وادي سيدنا العسكرية مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الراصدة والموجهة. وأضاف المصدر بأن مواصفات المركبات المصفحة التي وصلت مؤخراً أكثر تطورا من مواصفات مركبات “صرصر” التي يستخدمها الجيش. وأشار إلى أن المركبات الجديدة بجانب أنها مصفحة بالكامل ضد الرصاص فهي مزودة بكاميرات وأجهزة اتصال ومنصة مدفع دوشكا مع برج يدور في محيط (٣٦٠) درجة. وعدد (٦) منافذ لمدافع القرنوف. وخلاصة الأمر نعلن للمراهنين على بندقية المرتزقة للعودة لكراسي الحكم تلك أماني وأحلام ظلوط. وذلك لسبب بسيط يتمثل في ختم الجيش لتأشيرة خروج الدعامة.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الثلاثاء ٢٠٢٤/٢٠/١٥