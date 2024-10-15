بعد الانتقادات اللاذعة .. عبدالله بالخير يطلب الصفح من الشعب السعودي

أثار الفنان الإماراتي عبدالله بالخير جدلاً واسعاً بعد تصريحاته حول زيارته للمسجد النبوي في المدينة المنورة. وقد أدت هذه التصريحات إلى موجة من الانتقادات اللاذعة من قبل الجمهور السعودي.

وفي خطوة مفاجئة، خرج عبدالله بالخير عن صمته وقام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، قدم فيه اعتذاره الرسمي للشعب السعودي. وأكد بالخير على حبه وتقديره للمملكة العربية السعودية وشعبها، وعبّر عن أسفه لأي سوء فهم قد يكون حدث بسبب تصريحاته السابقة.

وأوضح الفنان الإماراتي أن هدفه من الزيارة كان أداء العمرة والتقرب إلى الله، وأن كل ما قاله كان نابعاً من حبه للمملكة. كما أكد على أهمية عدم التسرع في الحكم على الآخرين، ودعا الجميع إلى التسامح والتفاهم.

هذا ويأتي اعتذار عبدالله بالخير في محاولة منه لاحتواء الأزمة التي أثارها، واستعادة صورة إيجابية في نظر الجمهور السعودي. وقد لاقى هذا الاعتذار ردود أفعال متباينة من قبل المتابعين، حيث رحب البعض به واعتبروه خطوة إيجابية، بينما انتقد البعض الآخر ما وصفوه بـ”التصرف المتسرع”.

الامارات نيوز