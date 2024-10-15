شاهد بالصورة والفيديو.. عريس سوداني يستقبل عروسته بإشارة قائد الجيش الشهيرة “الزردية” والعروس تتفاعل معه وتدخل في وصلة ضحك هستيري

فاجأ عريس سوداني, عروسته, لحظة دخوله عليها في إحدى مراكز التجميل وأثناء استعدادهما للتوجه لصالة الفرح بتصرف كوميدي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام العريس بإطلاق إشارة قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان “الزردية”.

العروس دخلت في وصلة ضحك هستيري بعد مشاهدتها لعريسها وهو يقوم بإطلاق الإشارة الشهيرة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين, أشاد بخفة دم العريس, حيث كتبت إحدى المعلقات: (العريس عسل والعروس دمها خفيف ربنا يسعدكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين