وفد من الأطباء واستشارى أمراض القلب والقسطرة يصل إلى ولاية القضارف

وصل إلى ولاية القضارف وفد الأطباء الاختصاصين بقيادة البروفسور محمد سعيد الخليفة استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية و برفسور سليمان عبدالرحمن مدير عام مستشفى الأمل الوطني.

وذلك في إطار الجهود المبذولة بالولاية لتوفير المزيد من الخدمات الصحية والطبية والسعي الجاد من وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية لتكامل الخدمات بين مؤسسات الوزارة المختلفة ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة للأوضاع التي افرزتها ظروف الحرب. وسيتم خلال الزيارة التي جاءت برعاية كريمة من د. أحمد الأمين آدم والي القضارف بالإنابة ووزير الصحة المكلف علاج مرضى القلب بالولاية.

واعلن البروفيسور دفع الله علم الهدى مستشار وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بأنه سيتم خلال الزيارة مقابلة كل حالات أمراض القلب ومن ثم حصر الحالات التي تحتاج إلى عمليات قسطرة قلبية لاجرائها في ولاية نهر النيل تحت رعاية والي القضارف بالإنابة ووزير الصحة المكلف بولاية القضارف.