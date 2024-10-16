ممشى مكيف جديد في قطر يحتوي على أكبر عدد من الكريستالات بالعالم – صور

كشف المهندس عبد اللطيف علي اليافعي، المدير التنفيذي للخدمات العامة في الشركة المتحدة للتنمية، عن مشروع ممشى الكريستال في جزيرة جيوان، الذي يعد وجهة سياحية جديدة في دولة قطر.

وقال المهندس عبد اللطيف اليافعي، إن ممشى الكريستال، يحتوي على أكبر عدد من الكريستالات في العالم بوزن 10 أطنان، تم تركيبها في أرضية الممشى، بالإضافة لساعات كبرى بارتفاع 5 أمتار مصنوعة من الكريستال، وأشجار من الكريستال أيضا.

وأكد اليافعي، في تصريحات لموقع الشرق، أن الممشى بطول 450 مترا، مكيف بالكامل ويضم 45 مظلة تغطي 16 ألف متر مربع، كما تم زراعة أكثر من 13 ألف نبته استوائية داخل الممشى، مشددا على أن أكثر من 50% من مساحة جزيرة جوان نباتات خضراء بواقع 200 ألف متر مربع.

إطلاق وجهة سياحية جديدة في دولة قطر، ويعد ممشى الكريستال في جزيرة جيوان وهو أطول ممشى تجاري مُكيف خارجيًا على مستوى دول العالم، كما يحتوي على فندق ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية على جانبي الممشى، على أن يتم الافتتاح في شهر نوفمبر المقبل.

الشرق القطرية