حسين خوجلي يطلق دوبيت الانتصار:

هي تلاتية لكن قدها رباعي

هذه الثلاثية هدية ومساهمة مني متواضعة لسمر الكتائب وهي تحاصر الجنينة الوادعة الحزينة وتحرر الخرطوم الكبرياء، وتتولى زمام المبادرة بالجزيرة صوب مدني الصادمة، تتحدى مصاعب الزمان والمكان على تخوم سنجة العريقة وبقية السهول والنجوع والوهاد قادمة باذن الله على طريق الفتح والانتصار.

١/ يا برهان اخوي بحرك طمح بي حوتو

والخان كان قرح دَبِلو بي شلوتو

الدابي الجريح احسن تسرِّع موتو

على المثل البقول الفاتك اسرع فوتو

٢/ نزل الدايره سيدا وشنق الطاقية

واستلم السلاح واتكامل الوردية

عقدولو المهام من بارا للمكنية

واتلزم عقيدتو ونفرة الحرية

٣/ دكتور القلوب الودّع السماعة

تبعوهو الاسود اولاد مسيد الطاعة

يس والخزين سيف النصر سمساعة

ختموا المرجفين بسيوفم اللماعة

حسين خوجلي