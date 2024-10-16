الشعب السوداني كره قحت اكثر من كراهيته للموت لماذا؟

سؤال قد يطرحه اي سوداني صادق مع نفسه لماذا نحن السودانيون صرنا نكره قحت الي درجة كبيرة؟

برغم مع قحت كانت واجهة مدنية في لحظة ما التف حولها الشعب السوداني لكن عندما اكتشف الشعب السوداني حقيقة قحت وليس كانت مكان المسؤولية و الوطنية فنفر منها الشعب وهرب منها عندما جاءت الحرب كان مفتكر الشعب السوداني بكل ما حملت قحت من اخطاء قاتلة الا انها سوف تقف في صف الشعب السوداني الذي ذات يوم وصلها الي السلطة والكراسي بكفاحه ودمائه

لكن مع الاسف وقفت الي حانب الجلاد الذي قتل وذبح واغتصب ونهب وسرق واحتل البيوت وشرد الافراد والاسر والعوائل ودمر السودان وجعل حياة السودانيين جهيم

لذا لا الوم الشعب السوداني ولا الجيش السوداني بان يضع قحت في القائمة السوداء بان اعضائها مجرمين سوف يطيلهم يد الشعب السوداني او الجيش السوداني او الحكومة القادمة باذن الله بعد انتهاء بان تنزل عليهم اشد العقوبة قد تصل الي الاعدامات لان من يخون وطنة لو بعد الموت عقوبة يستاهلها اللهم انصر الشعب السوداني والجيش السوداني ثبت الحكومة الوطنية القادمة بنصر من عندك بقوة من عندك انك علي كل شئ قدير

Abdalazeem Mohamed Al Jafry