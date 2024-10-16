🔴 قمة العبط في الحديث عن منع صادر الإبل من السودان الى مصر

قمة العبط في الحديث مثلا عن منع صادر الإبل من مصر، ومن الطرائف ما قاله أحد الأعيان من تجار الإبل للزميل الأمير جمال عنقرة “هنالك في الصحافة من يتحدث عن استغلال مصر لنا ولثرواتنا من الإبل، في الحقيقة نحن إذا لم نصدرها إلى مصر ليس لنا حل إلا ضربها بالرصاص، أين سنذهب بها، الدول الحولنا كلها لديها فائض من الابل ومصر هي السوق الأفضل لنا وربما الوحيد”.

المنتجين في دارفور وكردفان ليسو أفندية ليتنازلوا عن مصالحهم بقرار من مليشيا متصدعة ومتآكلة، الرعاة والتجار مسلحين وسيقاتلون من يمنعهم من كسبهم الحلال.

مكي المغربي

