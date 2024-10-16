كرة القدم والإنجليز ونحن

الإنجليز إخترعوا كرة القدم ، نعم ، ولكنهم إخترعوا قبل ذلك أفضل نظام تعليمي وتربوي أنتج أفضل شاب في أوروبا القرن التاسع عشر وهو ذلك الشاب الذي ارتاد الآفاق العلمية في البحث والإختراع والتطوير و الاستكشافية الجغرافية والعسكرية التوسعية.

ماذا كان أهم مزايا ذلك الشاب ؟

لم تكن الوظيفة الحكومية هي همه الأول ولا الثاني ولا العاشر ، ولكنهم بدهائهم أعطونا نظام تعليم غردون التذكارية ومن مخرجاته شاب طموحه الأول والأخير والأبدي الوظيفة الحكومية ، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يقاتل ويتظاهر ويؤسس لأجلها حركاته الثورية المسلحة لأن في وعيه قد ترسخ فهم مزيف مضلل مفاده أن الوظيفة الحكومية هي السلطة بينما الموظف الحكومي عند مخترعي كرة القدم وأسيادها الأصليين مجرد خدام أو خادم servant وإسمه عندهم خادم مدني civil servant.

كرة القدم عند مخترعيها مجرد لعبة وصارت عندنا مشروعا قوميا فيا للتعاسة وياللبؤس.

#كمال_حامد 👓