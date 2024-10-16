راشد عبد الرحيم: إنتصارات في كل الميادين
بإنتصارات شباب السودان علي غانا في تصفيات الأمم الأفريقية بهدفين نظيفين تكون إنتصاراتنا قد تحققت في كل ( الميادين ) العسكري منها و الرياضي .
الفوز الاكبر يكمن في الإجماع علي ان السودان كله كان سعيدا بالفوز عدا المتمردين و تقدم .
كان الكابتن هيثم مصطفي حاضرا و هو يؤكد علي ان الإنتصار الرياضي مكمل لإنتصارات الجيش في الميدان العسكري .
كان هيثم معبرا و هو يقول مشيدا بالفوز و مشيرا لعبارة شهيرة لقائد القوات المسلحة الفريق أول البرهان بأن منتخبنا ( دبل ليهم ) .
اللاعب السابق في المنتخب القومي و الجنجويدي حاليا علاء بابكر حذر هيثم مصطفي من ( إدخال السياسة في الحرب و قال ان كل اللاعبين ما بميلوا لطرف في الحرب ) متناسيا انه دخل السياسة و الحرب متكئا علي تأريخه الرياضي في دعم التمرد .
كانت علامة ( المفك و الزردية ) للقائد البرهان حاضرة في الميدان من اللاعبين و التي فعلت فعلها في إغاظة الجنجويد لينبري بوقهم عيسي موسي ليهدد بقوله ( نحذر من مثل هذه التصرفات لبعض اللاعبين )
عجز من يمثل الدعم السريع في التخلي عن لغة الحرب و القتل و كانت عباراتهم حول المباراة تدور حول كلمة ( نحذر ) و التي فشلوا في تحقيقها في ميادين القتال و الرياضة .
تجلي التلاحم في صوره الناصعة في تخصيص رئيس مجلس السيادة للطائرة الرئاسية لنقل المنتخب .
قريبا نحتفل بفوزنا لتمثيل افريقيا في كرة القدم و بتنظيفها من جنجويد عرب الشتات .
راشد عبد الرحيم
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