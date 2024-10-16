فرشاة الأسنان ملاذ لفيروسات ليست خطيرة للإنسان

هل تصدق أن أكثر من 600 فيروس مختلف الأنواع يحوم حولك أثناء روتينك اليومي؟

هذا ما كشفته دراسة جديدة نشرتها دورية “فرونتيرز إن ميكروبيوميس” التي تركز على دراسة الميكروبيومات وتأثيرها على العالم من حولنا.

وذكرت الدراسة أن فرش الأسنان ومقبض الدش يعجان بهذه الفيروسات، وفقا لما ذكرته وكالة الأسوشيتد برس.

وقالت إيريكا هارتمان، المسؤولة عن الدراسة والتي تنتمي إلى جامعة نورثويسترن في ولاية إلينوي الأميركية “إن عدد الفيروسات التي عثرنا عليها كبير للغاية”.

وأضافت “لقد عثرنا على كثير من الفيروسات لا نعرف سوى القليل عنها، وفيروسات أخرى كثيرة لم نشاهدها من قبل”.

وقالت إن الباحثين اكتشفوا أن هناك اختلافا في العينات التي أخذوها من فرش الأسنان ومقابض الدش، فكل فرشاة أسنان وكل مقبض دش جزيرة صغيرة مستقلة”.

وتقول هارتمان “إن الخبر الجيد هو أن تلك الفيروسات ليست خطيرة بالنسبة للإنسان لكنها تهاجم وتضاعف البكتيريا الداخلية”.

ويعتقد الباحثون أن أنواع الفيروسات التي تم اكتشافها حديثا يمكن أن تكون كنزا للمساعدة في الأبحاث التي تجرى لمعالجة العدوى البكنيرية المقاومة للمضادات الحيوية.

سكاي نيوز