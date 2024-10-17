زيت بذور العنب فعّال لصحة البشرة

يُعتبر زيت بذور العنب من المواد الطبيعية المفيدة للصحة بشكل عام، وللبشرة والشعر بشكل خاص. لطالما استخدمته الأمهات والجدات في تحضير الخلطات المنزلية للعناية بالجمال، بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية والمركبات المعززة والمواد الكيميائية النباتية. كما أثبتت الدراسات الحديثة فعاليته كمضاد قوي للأكسدة.

يتميز زيت بذور العنب بغناه بمادة البوليفينول التي تساعد في محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، مما يجعل البشرة مشدودة بفضل خصائصه القابضة. كما يحتوي على فيتامين “هـ” وأحماض أوميغا 6 الدهنية (اللينوليك)، مما يجعله فعالاً في تقليل الندوب والبقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة، إلى جانب قدرته الطبيعية على مكافحة حب الشباب والبثور.

ويعمل زيت بذور العنب أيضاً على حماية أنسجة البشرة من امتصاص الأشعة فوق البنفسجية، بفضل احتوائه على مجموعة من المركبات مثل الكاروتين وفيتامينات C وD وE، التي تمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة، مما يحمي البشرة من العوامل البيئية الضارة.

ويمكن وضع زيت بذور العنب النقي على الوجه قبل النوم، أو خلط قطرة منه مع الكريم المرطب للحفاظ على نعومة الجسم، أو تدفئته، ووضع القليل منه في راحة اليد، وفركها، كما يفيد خلط زيت بذور العنب مع الزيوت العطرية، مثل اللبان، أو اللافندر، أو إضافة بضع قطرات من العرعر واللبان والخزامى معاً، في ملعقة كبيرة لعمل قناع صحي للوجه، وتركه لمدة 10 دقائق للحصول على وجه لامع وحيوي.

صحيفة الخليج