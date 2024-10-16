شيخ الأمين: هذا الإنتصار ليس مجرد نتيجة رياضية، بل هو تجسيد للجهد والتفاني والإيمان بالقدرات

كتب الشيخ الأمين عمر الأمين تهنئة بمناسبة فوز المنتخب السوداني على نظيره الغاني في تصفيات أمم إفريقيا، قائلاً: أبارك لأبناء وطني الحبيب، المنتخب القومي السوداني، على الفوز المستحق في مباراتهم ضد غانا. إن هذا الإنتصار ليس مجرد نتيجة رياضية، بل هو تجسيد للجهد والتفاني والإيمان بالقدرات.

كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه”، وهذا ما فعله لاعبونا الأبطال الذين أظهروا روح الفريق والتعاون، وهو ما يعكس قيمنا الدينية السامية.

أعتبر هذا الفوز دليلاً على أن العمل الجاد والإخلاص يجلبان التوفيق من الله. اسأل الله أن يديم علينا نعمة الإنتصارات، وأن يوفق منتخبنا في قادم التحديات، كما اسأله أن يجمعنا دائماً على المحبة والوئام.