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شيخ الامين: وصلت إلى بروكسل “فرصة للتعرف على أهم معالم هذه المدينة الرائعة”
كتب الشيخ الأمين عمر الأمين:
بحمد الله، وصلت إلى بروكسل، عاصمة بلجيكا الجميلة، في زيارتي السنوية لكل الزوايا الخارجية الخاصة بي. بدأت رحلتي من السودان، ثم إلى الكويت، فالمملكة العربية السعودية، ثم قطر، وبعدها إلى فرنسا، وصولاً إلى بلجيكا اليوم. التقيت بأبنائي في زاوية بروكسل، وأتمنى أن تكون هذه الزيارة فرصة للتعرف على أهم معالم هذه المدينة الرائعة.
رصد وتحرير – “النيلين”
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