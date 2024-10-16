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شاهد بالصور.. بعد عودتها إلى أرض الوطن.. فاتنة الشاشة السودانية تسجل زيارة للفنان الكبير أبو عركي البخيت: (عركينا الذي نحن !! الوطن التاني وصاحب المبدأ)

2024/10/16
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عادت إلى أرض الوطن إحدى المذيعات السودانيات البارزات والمعروفات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأت المذيعة بقناة النيل الأزرق, إسراء سليمان, متابعيها بصور أعلن من خلالها عودتها لأرض الوطن, من جديد.

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وقامت المذيعة الملقبة بفاتنة الشاشة فور وصولها بتسجيل زيارة للفنان الكبير أبو عركي البخيت, بمنزله بمدينة أم درمان.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نشرت المذيعة الحسناء صور من زيارتها لعركي, وكتبت عليها: (عركينا الذي نحن !! الوطن التاني ، صاحب المبدأ .. كنا خايفين نسأل عليك الناس و نلقاك ما طيب ، بس الحمدلله ذات البشاشة و الجسارة و الصمود و المره دي في زمن الحرب !!).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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