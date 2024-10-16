شاهد بالصور.. بعد عودتها إلى أرض الوطن.. فاتنة الشاشة السودانية تسجل زيارة للفنان الكبير أبو عركي البخيت: (عركينا الذي نحن !! الوطن التاني وصاحب المبدأ)

عادت إلى أرض الوطن إحدى المذيعات السودانيات البارزات والمعروفات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأت المذيعة بقناة النيل الأزرق, إسراء سليمان, متابعيها بصور أعلن من خلالها عودتها لأرض الوطن, من جديد.

وقامت المذيعة الملقبة بفاتنة الشاشة فور وصولها بتسجيل زيارة للفنان الكبير أبو عركي البخيت, بمنزله بمدينة أم درمان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نشرت المذيعة الحسناء صور من زيارتها لعركي, وكتبت عليها: (عركينا الذي نحن !! الوطن التاني ، صاحب المبدأ .. كنا خايفين نسأل عليك الناس و نلقاك ما طيب ، بس الحمدلله ذات البشاشة و الجسارة و الصمود و المره دي في زمن الحرب !!).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين