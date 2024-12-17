السجن 10 سنوات لمدان بإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة بالعنف بالدمازين

أصدرت محكمة جنايات الدمازين العامة حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 3,000,000 جنيه سوداني ضد المتهم (ع. ي. م. أ)، وذلك بعد إدانته في القضية الجنائية رقم (4/2024) بمخالفة المادتين (51 و63) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، والمتعلقتين بإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف.

وصدر الحكم بحضور محامي الدفاع، بينما تولت نيابة الدمازين تمثيل الاتهام أمام المحكمة.

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