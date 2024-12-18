ألمانيا .. فك رموز تميمة عمرها 1800 عام

تمكن علماء الآثار من فك رموز تميمة فضية تعود إلى نحو 1800 عام في ألمانيا، ما يوفر أقدم دليل على المسيحية شمال جبال الألب.واكتشفت القطعة الأثرية، المعروفة باسم «نقش فرانكفورت الفضي»، خلال أعمال التنقيب في عامي 2017 و2018، حيث استخدم العلماء تقنيات متقدمة لفحص التميمة من الداخل دون الحاجة إلى فتحها أو إتلافها، وكشفوا عن نقش لاتيني غير عادي، وفقاً لـ»إندبندنت» البريطانية.

ومن المرجح أن يساعد هذا الاكتشاف المؤرخين على فهم كيفية ممارسة المسيحية في أوائل الإمبراطورية الرومانية المبكرة. وتم اكتشافها في قبر رجل كان يبلغ من العمر ما بين 25 و35 عاما.

جريدة المدينة