محكمة جنايات الأبيض تحكم بالاعدام شنقاً على متهم بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة

اصدرت محكمة جنايات الأبيض العامة برئاسة مولانا/ السر محمد احمد قاضي المحكمة العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت( تعزيرا ) في مواجهة المتهم ( ع م ج ) بعد أن ادانته المحكمة في الدعوى الجنائية رقم ( 1726/2024) تحت المواد 50/ 51/ 60/ 63/ 65/ 186 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة واستعمال الزى والشارات العسكرية والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالقوة والتعاون مع منظمات الاجرام والارهاب والجرائم ضد الانسانية في حضور محاميه ، وقد مثل الاتهام أمام المحكمة وكيل أعلى النيابة مولانا محمود عبدالباقي محمود ووكيل اعلى النيابة مولانا سمية عثمان احمد .

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