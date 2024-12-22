إطلالة مهيرة عبد العزيز في قطر ” بين الجرأة والكلاسيكية” – صور

في حدث رياضي مميز في قطر، لفتت الإعلامية الشهيرة مهيرة عبد العزيز الأنظار بإطلالة استثنائية بعيدة عن الطابع الرياضي المعتاد، مما أثار تساؤلات حول اختياراتها الجريئة والمميزة.

ظهرت مهيرة بفستان ميدي ضيق باللون الكاميل، يعكس ذوقها الراقي، وتميز بتفاصيل بسيطة وأنيقة عززت من جاذبيتها. وأضافت لمسة من التماسك لإطلالتها بمعطف ميدي بنفس اللون والخامة، ما أكسبها مظهراً متناغماً وأنيقاً.

وأكملت إطلالتها بحذاء كلاسيكي بكعب عالٍ بنفس اللون، وهو اختيار يعكس رقيها ويضفي لمسة أنثوية مميزة. وعلى الرغم من جمال الإطلالة وأناقتها، إلا أنها بدت غير متماشية مع طبيعة الحدث الرياضي، حيث توقع الحضور اختياراً أكثر ملاءمة للأجواء الرياضية والمباراة التي حضرتها.

لكن ما لفت الانتباه حقاً هو مواءمة مهيرة لعبور آخر صيحة في عالم الأزياء. فمنذ أيام قليلة، أعلنت شركة “بانتون” المتخصّصة في تحديد الألوان عن “موكا ماوس” كلون عام 2025، المستوحاة من درجات قهوة الموكا الدافئة. وقد استوحت مهيرة عبد العزيز إطلالتها مباشرةً من هذه الصيحة، لتكون بذلك في طليعة مواكبي الموضة، حيث اختارت اللون الكاميل الدافئ الذي يتماشى مع هذا اللون الجديد، مما يعكس حرصها على مواكبة أحدث الاتجاهات.

إطلالة مهيرة عبد العزيز تؤكد مرة أخرى قدرتها على التميز والأناقة، فهي دائماً تعرف كيف تجذب الأنظار وتكون في صدارة الموضة، سواء كان ذلك في مناسبات اجتماعية أو رياضية.

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