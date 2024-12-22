«واتساب» تكسب حكماً ضد شركة إسرائيلية مارست التجسس

أصدرت قاضية أمريكية حكماً لصالح شركة “واتساب”، التابعة لشركة “ميتا بلاتفورمز”، في قضية رفعتها ضد مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية. وتتهم الدعوى المجموعة باستغلال ثغرة في تطبيق “واتساب” لتثبيت برامج تجسس مكّنتها من مراقبة 1400 شخص، بينهم صحافيون، وناشطون حقوقيون، ومعارضون.

ووفقاً لوثائق المحكمة، قررت القاضية فيليس هاميلتون أن مجموعة “إن إس أو” مسؤولة عن الاختراق وانتهاك شروط الاستخدام. وأوضحت هاميلتون أن المرحلة القادمة من القضية ستقتصر على النظر في تعويضات الأضرار.

من جانبه، صرّح ويل كاثكارت، رئيس “واتساب”، قائلاً: “يجب أن تدرك شركات المراقبة أن التجسس غير القانوني لن يُسمح به أو يُتسامح معه”.

جريدة المدينة