مهلة ترامب لـ«تيك توك»… فرصة أخيرة؟

في خضم الجدل المستمر حول مصير منصة “تيك توك” في الولايات المتحدة، فاجأ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجميع بتصريح يحمل بعضا من التسامح والتكتيك السياسي.

وقال ترامب، الأحد، إنه يفضل السماح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل، موضحا أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر هذه المنصة خلال حملته الرئاسية.

وجاءت تصريحات ترامب أمام مجموعة من المؤيدين المحافظين في ولاية أريزونا، في واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن على معارضته لاحتمال وقف عمل التطبيق في الولايات المتحدة.

وفي أبريل/نيسان الماضي أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانونا يلزم شركة بايت دانس، الشركة الصينية الأم للتطبيق، بسحب استثماراتها منه، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتسعى بايت دانس إلى إلغاء هذا القانون، ووافقت المحكمة العليا الأمريكية على نظر القضية.

ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالح بايت دانس أو لم تسحب الشركة استثماراتها، فقد يتعرض التطبيق للحظر في الولايات المتحدة في 19 يناير/كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.

ولم يتضح بعد كيف سيتمكن ترامب من إلغاء أمر سحب الاستثمارات من تيك توك، والذي جاء بعد موافقة أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ.

وقال ترامب أمام مؤيديه “أعتقد أنه سيتعين علينا البدء في التفكير لأننا، مثلما تعلمون، استخدمنا تيك توك، وحظينا باستجابة رائعة بمليارات المشاهدات”.

وكان ترامب التقى بالرئيس التنفيذي لشركة تيك توك يوم الإثنين الماضي.

العين الاخبارية