الإعيسر : (110) مليون دولاراً حجم الخسائر الأولية في قطاع الثقافة والآثار والسياحة جراء عدوان المليشيا

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الاعيسر أن التقديرات الأولية للخسائر في قطاع الثقافة والآثار والسياحة جراء عدوان مليشيا الدعم السريع الإرهابية تبلغ (110) مليون دولارا حسب الاحصاءات الأولية التي اعدتها وزارة الثقافة والإعلام عبر لجان متخصصة في هذا المجال .

واستعرض وزير الثقافة في منبر التنوير الأسبوعي لكشف انتهاكات المليشيا بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان اليوم، حجم الدمار الذي طال القطاع السياحي والثقافي والآثار جراء التخريب الممنهج الذي تتبعه المليشيا في حربها على الأمة السودانية.

وكشف عن تدمير المليشيا الإرهابية ونهبها مقتنيات عشرين متحفاً، أبرزها المتحف القومي، القصر الجمهوري المبنى الاثري، المتحف الحربي، متحف القصر الجمهوري، ومتحف السلطان على دينار بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، ومتاحف أخرى مشهورة.