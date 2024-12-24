تكنولوجيا وطائرات درون وطاقة شمسية لتشجير الصحارى في الصين

تتنوع الطرق في الصين من أجل تشجير الصحاري وإيقاف زحف الرمال.. أحدها طريقة تثبيت الرمل بمعالجة المواد الخام مثل القصب والقش لتشكيل حصائر للعشب وتثبيت حاجز رملي، ما يتيح تركيب نحو 30 ألف متر من الحواجز الرملية يوميًا.وهناك طرق أخرى وفقًا لوكالة شينخوا، بعضها يعتمد على أنظمة مراقبة عبر الأقمار الصناعية، من أجل غرس الأشجار المبتكرة، وكذلك استخدام الطائرات بدون طيار لنثر البذور عبر مساحات شاسعة من الأراضي القاحلة، ما أدى إلى تحسين الكفاءة ومعدلات البقاء بشكل كبير، حيث تضمن هذه البذور جنبًا إلى جنب مع عبوات المغذيات المطورة خصيصًا ازدهار الشتلات في البيئات الصعبة.

وفي مقاطعات أخرى، يتم دمج مشاريع الطاقة الشمسية مع برامج التشجير، حيث يحصل القرويون المحليون على فرص عمل في هذه المبادرات بمزج التكنولوجيا الخضراء مع المشاركة الشعبية.وفي هذا السياق، قال تشين تشاو بينغ، أحد سكان بلدة هنغليانغ في محافظة قولانغ في قانسو: لم أكن أتخيل أنه يمكنني العثور على عمل في الكثبان الرملية، أعمل في ضبط أنظمة الري بالرش أسفل الألواح الكهروضوئية والعناية بالنباتات الرملية المزدهرة، والسيطرة الصحراوية القائمة على الخلايا الكهروضوئية مفيدة للأجيال القادمة، كونها تولد الكهرباء وتحارب التصحر وتوفر الوظائف.

ووفقًا لبيانات رسمية، تمت استعادة 53% من الأراضي المتصحرة القابلة للمعالجة في الصين، ما أدى إلى انخفاض مساحة الأراضي المتدهورة بحوالي 4.33 مليون هكتار.

جريدة المدينة