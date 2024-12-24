بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ لسائق الباص … حادث مروري بطريق الشمالية يؤدي لوفاة (5) ركاب وإصابة آخرين

أدى حادث مروري وقع اليوم الثلاثاء عند الكيلو (43) بطريق عطبرة – القرير بين باص سياحي يتبع لشركة الضيافة وشاحنة إلى وفاة (5) مواطنين وإصابة آخرين تم إسعافهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وتعود تفاصيل الحادث المؤسف إلى تحرك عدد ثلاثة بصات ضمن فوج من القرير إلى مدينة عطبرة حيث كان الباص وعند الكليو (43) تواجدت سطحة (شاحنة) معطلة فى الجانب الأيمن من الطريق و نتيجة للسرعة الزائدة والتخطي الخاطئ وعدم تقدير المسافة من سائق البص وقع الاصطدام مما نتج عنه وفاة عدد (5) أشخاص بينهم طفلة وإصابة آخرين.